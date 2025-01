Seohyun Berkarir Mandiri Lepas Satu Dasawarsa Bersama SNSD

TEMPO.CO, SEOUL -Seohyun, salah satu anggota Girls' Generation, makin bersinar setelah baru-baru ini dia memutuskan akan mandiri setelah lebih dari satu dekade bekerja di bawah salah satu agensi manajemen top Korea.



"Saya penasaran apa yang akan terjadi jika saya melepaskan apa yang saya pegang selama 10 tahun terakhir," kata penyanyi dan aktris 26 tahun itu dalam wawancara dengan kantor berita Yonhap.



Seohyun berada dalam tim yang dinaungi S.M. Entertainment selama 15 tahun, termasuk masa-masanya menjadi trainee.



"Saya berusia 12 tahun saat masuk S.M. Entertainment dan debut pada usia 17 tahun. Girls' Generation selalu sibuk. Sekitar 8-9 acara dijadwalkan tiap hari, kami bekerja sepanjang hari," kenang dia.



Keputusan ini juga membuatnya cemas dan Seohyun pun berpikir apakah hidupnya akan baik-baik saja tanpa rencana.



"Saya tidak berpikir keputusan ini 100 persen benar, saya ingin menjadikannya kesempatan untuk meraih lagi kepercayaan diri."



Lalu, apakah sulit untuk melihat Girls' Generation saat ini?



"Mungkin tidak," dia menjawab. "Saya tidak bisa mewakili semua delapan anggota, karena Girls' Generation adalah satu-satunya grup di negeri ini yang masih aktif selama lebih dari 10 tahun, para anggotanya sama-sama memikirkan jalan yang akan diambil di masa depan."



Di luar aktivitas grup yang juga dikenal sebagai SNSD, Seohyun menorehkan karir sebagai aktris, terutama dalam pentas musikal Korea atau adaptasi seperti Moon Embracing the Sun, Gone with the Wind, dan Mamma Mia.



Dia juga membintangi drama televisi "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo". Pada Januari, dia debut sebagai penyanyi solo dengan album EP Perdana, Don't Say No, menjadi anggota Girl's Generation ketiga yang menjajaki dunia solo.