Setelah Membela Harvey Weinstein, Lindsay Lohan Curhat

Lindsay Lohan tak tinggal diam. Dalam pesan Instagram terbarunya, dia membalas kritikan para netizen. Dia mengklaim tak ada yang memperhatikannya saat ia mengalami pelecehan yang pernah dilakukan mantan tunangannya.



"Apa pun yang dikatakan orang, I am FOR #womenempowerment. Setelah seolah-seolah para perempuan peduli dengan pelecehan, tak ada satupun yang membela ketika saya dianiaya mantan tunangan saya," tulis LiLo -panggilan Lindsay Lohan di posting awalnya. Cuitan itu mengacu pada dugaan kekerasan domestik Egor Tarabasov terhadapnya pada 2016.



"Anda hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya keluar sebagai #strongwoman. Tapi, memang diakui kita semua membuat pilihan sendiri dan terbangun di tempat tidur sendiri di pagi hari. Saya lebih memilih pergi ke rumah dan bangun. #BESTRONG jangan kita menyalahkan siapa pun sebagai #karma akan selalu mengambil korbannya. "



Tahun lalu setelah berpisah, LiLo menuduh Tarabasov bersikap kasar selama hubungan mereka. Dia mengatakan pengusaha Rusia itu berusaha membunuhnya. Dia kemudian dikabarkan hamil.



Sebelumnya, Lindsay Lohan mengunggah video yang membela Harvey Weinstein. Lohan menilai sang produser tak pernah berlaku buruk. Lohan pernah membintangi film Bobby dan Scary Movie 5 yang didistribusikan perusahaan Weinstein, The Weinstein Company.



"Dia tidak pernah menyakiti saya atau melakukan sesuatu kepada saya. Kami sudah mengerjakan beberapa film bersama. Saya pikir semua orang harus berhenti. Saya pikir ini salah. Jadi, ayo bergerak," tutur Lohan.



Satu jam setelah posting video tersebut, Lindsay Lohan menghapusnya.



