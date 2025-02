3 Hari Sebelum Barbie Hsu, Aktor Cina Liang Youcheng Meninggal Diduga karena Flu

Sayangnya, kondisi Liang terus menurun hingga mengalami infeksi pada sistem saraf pusat (CNS). Ia meninggal dunia dalam keadaan sendirian di rumah sakit, tanpa ditemani anggota keluarga. Liang dikenal sebagai aktor pendukung dalam beberapa drama Cina, termasuk Echo of Her Voice (2024) dan My Heart (2021). Drama terakhirnya, It Girl in Tang Dynasty, dijadwalkan tayang tahun ini.

Dugaan Komplikasi Influenza

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi terkait penyebab kematian atau proses pemakaman Liang Youcheng. Namun, banyak pembicaraan netizen di media sosial yang berspekulasi bahwa komplikasi influenza yang dialami Liang serupa dengan dugaan penyebab kematian aktris Barbie Hsu.