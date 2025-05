Song Joong-ki Jadi Cameo di The Sound of Your Heart

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Song Joong-ki akan tampil sebagai cameo sebagai kartunis dalam sitkom "The Sound of Your Heart" yang tayang di KBS TV. Bintang dari serial terkenal "Descendants of the Sun" itu akan berperan sebagai pengarang webtoon sukses dan teman dari protagonis Jo Seok (Lee Kwang-soo).



Dia akan tampil pada episode pertama dan terahir. "Song akan berperan sebagai pria tampan sempurna dan berhati hangat," kata produser dalam siaran pers seperti dilansir Yonhap, Kamis, 8 Desember 2016.



"Kami ingin penonton mengingat adengan di mana dia muncul, jadi kami meminta teman dekatnya Lee Kwang-soo untuk membantu kami mengajaknya ikut."



"The Sound of Your Heart" adalah drama komedi tentang kartunis ambisius Jo bersama teman dan keluarganya yang nyentrik. "The Sound of Your Heart" diadaptasi dari serial web di portal Naver dan sudah dilihat 26 juta kali sejak premier bulan lalu.

ANTARA