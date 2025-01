Sutradara Hollywood James Toback Diduga Lecehkan 38 Wanita

Menurut para wanita itu yang diinginkan Toback adalah melecehkan secara seksual dan mengintimidasi wanita. Pria 72 tahun itu adalah tokoh kelas berat Hollywood berikutnya yang mendapati dirinya dituduh sebagai pemangsa agresif setelah Weinstein. Baca: Harvey Weinstein Direhab, Hasilnya? Waktu yang Berbicara



Sama halnya dengan Weinstein, perilakunya sudah menjadi rahasia umum di kalangan industri perfilman Hollywood selama bertahun-tahun. "Ini adalah benang merah di antara banyak wanita yang saya kenal," kata Karen Sklaire, seorang guru drama, aktor dan dramawan. "Setelah seseorang menyebutkan bahwa mereka dilecehkan secara seksual oleh sutradara penulis yang menyeramkan, saya langsung tahu kalau itu kerjaan Toback."



Laporan tentang tindakan Toback sempat muncul majalah Spy tahun 1989, dan kemudian lewat begitu saja. Dia bahkan membuat film semi-otobiografi berjudul The Pick-Up Artist. Posisi Toback di industri ini tidak setinggi Weinstein.



Tooback memiliki tekhnik tersendiri untuk menjerat para wanita. Dia mendekati wanita sederhana di jalan, memberikan kartu nama dan seringkali memperlihatkan sebuah DVD dari salah satu filmnya untuk mengesankan mereka. Baca: Harvey Weinstein Sangkal Tudingan Lecehkan Lupita Nyong'o



Tooback pernah menoreh prestasi masuk nominasi Oscar untuk skenario Bugsy-nya pada tahun 1991. Dia telah mengarahkan tiga film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr (termasuk Two Girls and a Guy 1997).



Dia adalah seorang penulis naskah ncredited pada film Bad Boys, Crimson Tide and Disclosure; dia membuat film dokumenter HBO tentang pembuatan film yang menampilkan wawancara dengan bintang-bintang seperti Ryan Gosling, Jessica Chastain dan Martin Scorsese dan memiliki peran kecil dalam drama Woody Allen 1990 Alice.



Dramanya yang teranyar, the arthouse drama The Private Life of a Modern Woman yang dibintangi oleh Sienna Miller dan Alex Baldwin, pertunjukan perdana di festival film Venice awal tahun ini.



The Guardian | ALIA