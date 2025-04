T.O.P Big Bang Ditangkap Bersama Seorang Perempuan, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta -T.O.P, anggota boy band Big Bang, terbukti memakai ganja di rumahnya yang terletak di Seoul, Korea Selatan pada bulan Oktober lalu. T.O.P tidak sendirian ketika itu melainkan tengah bersama seorang perempuan.



Seperti dilansir Allkpop, Jumat, 2 Juni 2017, identitas perempuan yang memakai ganja bersama T.O.P tersebut akhirnya terungkap. Perempuan tersebut diketahui bernama Han Seo Hee dan berusia 22 tahun. Sosok Han Seo Hee sebenarnya tidak asing bagi publik Korea Selatan.



Han Seo Hee merupakan salah satu kontestan program televisi The Birth of a Great Star 3 pada 2012. The Birth of a Great Star merupakan ajang pencarian bakat yang tayang di stasiun televisi MBC. Saat itu, Han Seo Hee sempat masuk 12 besar.







Han Seo Hee juga merupakan mantan karyawan magang sebuah agensi Korea Selatan. Rumor menyebutkan bahwa Han Seo Hee dulu berada di bawah naungan agensi Jellyfish Entertainment dan nyaris debut bersama girl band Gugudan. Rumor lain mengatakan bahwa Han Seo Hee juga hampir debut bersama GFriend.



T.O.P bersama Han Seo Hee diketahui memakai ganja sebanyak tiga kali sepanjang tanggal 9-12 Oktober 2016. Ketika diinvestigasi polisi, T.O.P awalnya mengakui, "itu bukanlah ganja, tetapi rokok elektronik". Namun, Han Seo Hee mengakui jika itu adalah ganja.



Hasil tes rambut juga menunjukkan T.O.P positif memakai ganja. Sementara Han Seo Hee sendiri sudah beberapa kali terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.



Ini adalah kedua kalinya Big Bang terlibat skandal narkoba. Pada 2011 lalu, G-Dragon pernah ketahuan memakai ganja dalam pesta setelah konser di Jepang.



TABLOID BINTANG