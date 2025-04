Blake Lively Minta Maaf pada Taylor Swift yang Terlibat dalam Gugatan Justin Baldoni

Bintang Jane the Virgin itu menuduh bahwa ia pernah diundang ke penthouse Lively dan suaminya Ryan Reynolds di New York, di mana seorang teman yang sangat dekat juga hadir.

Baldoni mengklaim bahwa Reynolds dan teman itu, yang diduga Swift, memuji naskah ulang It Ends with Us yang ditulis Lively untuk sebuah adegan dalam drama kekerasan dalam rumah tangga yang diangkat dari novel Colleen Hoover tahun 2016. Setelah dugaan pertemuan itu, Baldoni diduga mengirim pesan singkat kepada bintang Gossip Girl itu tentang revisinya.