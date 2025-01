Terima Lamaran Jonathan Alden di Swiss, Brisia Jodie: Akhirnya Dapat yang Seiman

"Delapan bulan kita bareng, tapi dua tahun kita kenal. Aku mutusin sama kamu selamanya," ujar mantan finalis MasterChef Indonesia Season 9 itu. “Aku bakal terima semua kekurangan kamu, apa pun kita bareng-bareng terus. Will you marry me?” kata Alden menambahkan. Seraya menahan haru, Jodie kemudian menjawab, “Yes,” dan menerima cincin yang kemudian disematkan di jari manisnya.

“Worth it nunggu selama 28 tahun dan akhirnya dapat yang seiman dan satu tujuan,” ungkapnya. Jodie juga memanjatkan doa, agar hubungan mereka dipenuhi cinta, saling percaya, dan saling menghargai. “Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan saling setia, saling mencintai, saling percaya, dan menghormati satu sama lain. I love you now and forever. Hi fiance,” tulisnya Jodie penuh syukur.