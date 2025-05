Terkuak: Obsesif Kompulsif Seleb Cantik, dari Pintu Sampai Bra

TEMPO.CO, New York - Obsesif kompulsif tampaknya menjadi gangguan yang paling trendi. Kelainan psikologis ini menyebabkan seseorang memiliki pikiran obsesif dan perilaku yang bersifat kompulsif.



Kelainan ini ditandai dengan pikiran dan ketakutan tidak masuk akal (obsesi) yang dapat menyebabkan perilaku repetitif (kompulsi). Misalnya, orang yang merasa harus memeriksa pintu dan jendela lebih dari tiga kali sebelum meninggalkan rumahnya.



Selebriti, tentu saja, termasuk yang rentan terhadap masalah kesehatan mental. Beberapanya sudah dinyatakan positif menderita gangguan tersebut, tapi sebagian lainnya baru dicurigai mengidap penyakit ini.



Dikutip dari laman situs Daily Mail, Max Pemberton, seorang psikiater, menjelaskan bahwa banyak orang yang meremehkan gangguan tersebut. Tapi, kata dia, banyak juga selebriti yang mengklaim mengidap penyakit ini hanya untuk menjaring popularitas.



Berikut daftar selebriti dunia yang disebut mengidap obsesif kompulsif. Gejalanya mulai dari menyetel radio mobil sampai melukis kuku mereka.



1. Cameron Diaz

Apakah Anda pernah mencoba membuka gagang pintu dengan siku? Bagi selebriti cantik ini, hal itu biasa. Alasannya, Cameron Diaz tak mau tangannya terkena kuman. Walhasil, cara inilah yang diambil aktres 43 tahun ini.



Saking tak mau terkena kuman, Cameron Diaz bahkan pernah membersihkan gagang pintu rumahnya di Los Angeles setiap hari. Ia juga mencuci tangannya setiap habis melakukan sesuatu. "Tak repot, saya menikmatinya," kata Cameron Diaz dalam sebuah kesempatan.







2. Jane Horrocks

Bintang Absolutely Fabulous dan Little Voice ini selalu menghitung berapa kali dia menelan dan berapa kali dia berkedip dalam sehari. Tapi kebiasaan itu hilang seiring dia menjadi ibu. "Beruntunglah saya. Karena Anda tak punya waktu untuk terobsesi saat memiliki anak," ujarnya.



John Gordon Sinclair, sahabat Jane Horrocks, pernah berkata: "Saya pernah melihat dia dengan sebotol pemutih di tangannya untuk membersihkan segala hal."



3. Charlize Theron

Charlize Theron, pemenang Oscar, pernah memiliki masalah serius soal obsesif kompulsif. "Saya tidak suka kekacauan," kata Theron. "Khususnya kekacauan dalam lemari."



Hanya posisi isi lemari yang sedikit berantakan, aktres cantik yang bermain dalam film Snow White and Huntsman ini sampai tak bisa tidur. "Saya baru tidur setelah membersihkannya."







4. Michelle Mone

Posisi bra yang "sempurna" membuat Keluarga Kerajaan ini tenar. Mone mengatakan, "Mulai dari hal kecil, seperti posisi bra, akan membantu kehidupan Anda terorganisir."



Tak sampai situ, Mone memang seorang penderita obsesif kompulsif. "Semua pakaian saya kumpulkan dalam satu warna, kemeja hitam dengan hitam, putih dengan yang berwarna putih. Sepatu pun begitu."



5. Emily Blunt

Aktres The Devil Wears Prada ini khawatir dengan kondisi psikologisnya. Ia takut kalau psikisnya tak baik. "Saya selalu merasa sangat aneh," ujar Emily Blunt.



Tak hanya itu, Blunt juga merasa bahwa dirinya percaya pada hal-hal mistis, seperti hantu dan takhayul. "Padahal saya tak mau percaya itu semua," kata dia. Blunt takut semua pikirannya itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Menurut Pemberton, kondisi yang dialami Blunt ini termasuk gejala obsesif kompulsif.







6. Julianne Moore

Julianne Moore percaya bahwa setiap kali keluar rumah dengan mobil dirinya harus mencapai kecepatan tertentu. Begitu pula saat berjalan kaki. "Saya harus berjalan dengan hitungan langkah yang tepat," katanya. Dia percaya hal ini dapat membawa keberuntungan pada hari itu.





7. Jennifer Aniston

Menurut laman situs yang berisi gosip seputar Hollywodd, mantan aktress serial Friends ini terobsesi dengan kebersihan. Ia melarang semua orang untuk mengotori rumahnya.



Bahkan, Jennifer Aniston sampai menegaskan ke tamunya untuk memakai toilet khusus tamu. "Jangan pernah menggunakan toilet pribadi saya," kata dia.



Seking tak mau kotor, Jennifer sampai selalu membawa gel pencuci tangan di tasnya. Di depan umum dia bisa mengusap railing tangga, tombol bel, gagang pintu, apabila dilihat ada sedikit debu saja.





8. MEGAN FOX

Aktres 29 tahun ini mengatakan bahwa dia memiliki obsesif kompulsif terhadap garpu dan pisau. "Saya selalu membawa dua benda ini, agar tak terkena kuman di luar," ujar Megan Fox. Obsesif Megan lainnya adalah penggunaan toilet. "Saya tak mau pakai toilet yang tertutup karena terkena kuman saat di-flush," kata akres Transformer ini.



DAILY MAIL | AMRI MAHBUB