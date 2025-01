Terungkap,The Weeknd yang Putuskan Selena Gomez

TEMPO.CO, Los Angeles - Putusnya hubungan The Weeknd dengan Selena Gomez mengagetkan banyak orang. Pasalnya mereka terlihat selalu mesra selama 10 bulan berpacaran. Kabar yang beredar, putusnya hubungan tersebut berawal dari keinginan The Weeknd mengakhiri hubungan tersebut.



Baca: Justin Bieber Bermalam di Rumah Selena?



Alasannya, dua selebritas papan atas itu sangat sibuk dan tak bertemu selama beberapa bulan terakhir. Bahkan, seperti dilansir TMZ, mereka hampir tidak pernah berbicara di telepon.



Akibatnya, The Weeknd - yang bernama Abel Tesfaye - memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka beberapa minggu yang lalu, lantaran dia tidak melihat mereka memiliki masa depan jangka panjang bersama-sama.



Salah seorang sumber yang dekat dengan The Weeknd dan Selena Gomez juga menegaskan bahwa perpecahan mereka sama sekali tidak terkait dengan Justin Bieber, yang baru-baru ini terlihat nongkrong dengan Selena Gomez. Meskipun demikian, sumber lain baru-baru ini mengklaim bahwa Justin adalah "cinta sejati" Selena.



Dalam beberapa hari ini, spekulasi telah tersebar luas bahwa Selena Gomez dan Justin Bieber menghidupkan kembali percintaan mereka. Dan seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengatakan bahwa Justin selalu menjadi belahan jiwa Selena Gomez.



"Sebenarnya cinta Selena hanya untuk Justin, dan pria lain yang pernah mengisi hati Selena hanya selewat saja. Justin selalu memiliki hatinya Selena, dan perhatiannya, dia selalu menjadi belahan jiwanya dan cinta sejati."



Namun, sumber yang sama juga mengatakan bahwa Selena Gomez berbagi sesuatu yang sangat unik dengan The Weeknd. "Dia bertemu dengan The Weeknd dan semua yang berubah - dia dapat melihat masa depan bersamanya dan berbeda daripada yang lain. "Selena selalu bahagia dengan The Weeknd meski hatinya yang paling besar ke Justin. Selena harus tahu apa yang dia mau," kata sumber itu.



FF | ALIA