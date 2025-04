Tom Petty Meninggal Dunia

Tom Petty mengalami gangguan jantung saat tengah berada di rumahnya di kawasan Malibu, Los Angeles pada hari Senin pagi. Lalu dia dibawa ke UCLA Medical Center untuk diselamatkan, tetapi Tom Petty tidak bisa bertahan, ujar manajer Petty and The Heartbreakers, Tony Dimitrades.

Petty bersama dengan band-nya, The Heartbreakers, tengah menjalani rangkaian tur musim panasnya di AS dengan lawatan terakhir di Hollywood Bowl pada tanggal 25 September 2017.

Petty and The Heartbreakers dijadwalkan akan kembali manggung di New York pada bulan November mendatang. Meskipun begitu, mereka sempat membatalkan beberapa acara manggung selama rangkaian turnya karena gangguan penyakit laringitis yang diidap Tom Petty.

Petty and The Heartbreakers sempat dimasukkan ke dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2002 silam. Kala itu, mereka dinobatkan sebagai "The Quintessential American Individualist," yang mewakili setiap suara laki-laki di Amerika.