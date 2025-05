Ghea Indrawari Tak Tenang Usai Justin Bieber Follow IGnya

Kemarin malam, Ghea terus gelisah dan memeriksa apakah Justin Bieber masih mengikutinya di Instagram. Terpantau hingga berita ini ditulis, akun Justin Bieber yang memiliki lebih dari 294 juta pengikut, masih mem-follow Ghea. "Terhitung 24 jam masih difollow one of the biggest pop star of all time!! Mana bisa aku tenang!!!" tulis Ghea.