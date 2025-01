Ungkapan Raisa Terima MAMA 2017 Bersama Isyana Sarasvati

TEMPO.CO, Jakarta -Raisa dan Isyana Sarasvati menyabet piala Best Composer of the Year kategori Profesional di acara penghargaan Mnet Asia Music Awards (MAMA) 2017 yang digelar di Hong Kong pada Jumat lalu.



Mereka menerima penghargaan berkat single kolaborasi "Anganku Anganmu". Terkait hal ini, istri Hamish Daud pun mengungkapkan perasaannya di Instagram pada Sabtu, 2 Desember 2017.



Dalam unggahannya, Raisa terlihat tengah menyampaikan keterangan usai menerima penghargaan tersebut. Di kolom keterangan unggahannya, Raisa merasa penghargaan itu merupakan pencapaian tertinggi barunya sebagai musisi.



"Kebanggaan yang berbeda, dianugerahkan Mnet Asian Musiv Awards kemarin. Kami memenangkan penghargaan dalam kategori professional; The Best Composer of The Year 2017. Personally, it reaches a new high for me as an artist/musician," tulis Raisa dalam unggahannya.



Ini bukan kali pertama single "Anganku Anganmu" meraih penghargaan di luar negeri. Sebelumnya, lagu kolaborasi Raisa dan Isyana Sarasvati ini berhasil membawa pulang penghargaan Lagu Terbaik Indonesia di ajang penghargaan musik terbesar se-ASEAN, Anugerah Planet Musik (APM) 2017 yang digelar di Singapura, 14 Oktober lalu.



TABLOIDBINTANG.COM