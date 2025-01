Usai Diguyur Hujan, DWP 2017 Hari Kedua Cukup Sepi

Tiga panggung musik yang tersedia pun rata-rata lengang. Sekitar pukul 19.30 WIB ada tiga DJ yang tampil seperti King Chain di Garuda Land, Stan di Live Etc., dan Yesterday Afternoon Boys di venue Elrow Psychedelic Trip.



Penonton di area Live Etc. terlihat lebih banyak duduk berselonjor di lantai sembari menonton aksi para DJ. Tak banyak yang berdiri lebih dekat untuk ikut berjoget.



Sedikit lain di area Elrow Psychedelic Trip yang berjarak sekitar 100 meter dari venue Live Etc. dengan suasana kaum hippie. Konsep ini dibawa oleh Elrow yang menyajikan sebuah panggung lengkap dengan dekorasi dan tata produksi spektakuler yang telah berhasil ditampilkan di TomorrowLand Juli lalu.



"Kehadiran Elrow di DWP 2017 adalah kali pertama di benua Asia," kata Assistant Brand Manager Ismaya Live, Sarah Deshita beberapa waktu lalu.



Dibandingkan dua panggung lainnya, Elrow memang terlihat lebih berwarna dengan banyak dekorasi menggantung di langit-langit.



DWP 2017 memiliki 3 panggung dengan Garuda Land Stage sebagai panggung utama yang terletak di luar ruangan. Dua sisanya berada di dalam ruangan yang terpisah oleh area Eats and Beats, kawasan untuk membeli dan menikmati makanan serta minuman.