Via Vallen dapat Penghargaan, Netizen Sindir Ayu Ting Ting

TEMPO.CO, Jakarta - Via Vallen memenangi penghargaan Penyanyi Dangdut Tersosmed dan Fanbase Dangdut Tersosmed dalam ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2017.



Kemenangan Via mengalahkan nomine lain, salah satunya penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Kemenangan Via itu pun langsung dikomentari banyak pihak di media sosial.



Netizen menyindir Ayu, yang dikalahkan pendatang baru, seperti Via. Padahal di media sosial pamor Ayu jauh lebih unggul dengan jumlah follower mencapai 22 juta, sementara Via Vallen belum sampai 4 juta follower.



"Yg followers-nya 22M apa kabar, masa followers bejibun yg ngelike cuma dikit," kata netizen.



"Utk nominasi tersosmed, artis dg 22 jeti follower kalah dg artis 3,6 jeti follower!" ujar netizen lain.



