Nama Via Vallen sedang ramai dibicarakan setelah mengalahkan Ayu Ting Ting di SCTV Music Awards 2017 untuk kategori Penyanyi Dangdut Paling Ngetop.



Setelah kemenangannya itu, Via sering dibanding-bandingkan dengan Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, Via mengaku tidak mau menanggapi serius.

Penyanyi dangdut berusia 25 tahun itu mengaku tak terlalu ambil pusing. Via mengaku hubungannya dengan Ayu Ting Ting terjalin baik. "Tidak ada masalah meski sering dibanding-bandingkan," katanya, Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.



"Kalau dibandingkan seperti itu, Via ambil positifnya. Yang penting Via sama Ayu enggak ada masalah. Orang mau bicara bagaimana terserah, yang penting Via sama Ayu enggak ada masalah," ucapnya



Meski demikian, Via kaget menjadi trending topik saat dibandingkan dengan Ayu Ting Ting. Via juga merasa tidak enak kepada Ayu Ting Ting dan khawatir akan menjaga jarak.



"Sempat (kaget dibandingkan), karena takutnya namanya manusia kita enggak tahu. Nanti mereka bisa tersinggung atau enggak," ujarnya. "Takutnya yang sana (Ayu Ting Ting) jadi enggak enak sama Via karena dikira kayak gitu. Semoga enggak ada masalah," katanya.



