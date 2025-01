Video Malia Obama Mencium Pria Tersebar

TEMPO.CO, London - Putri pertama Barack Obama, Malia Obama, tertangkap kamera sedang berciuman dengan seorang pria. Video itu memperlihatkan Malia sedang berciuman sebelum pertandingan sepak bola Harvard-Yale pada Sabtu, 18 November 2017.



Daily Mail secara eksklusif dapat mengungkap bahwa pria itu adalah Rory Farquharson, pria Inggris yang juga bersekolah di salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris sebelum memutuskan melanjutkan studinya di Universitas Ivy League—sekarang dia berada di tahun kedua.



Farquharson, 19 tahun, mengunggah foto dia di sekolah Cambridge, Massachusetts, pada musim gugur lalu dengan tiga kata sederhana: "So it begins".



Sepertinya Farquharson tidak menyadari bahwa badai media internasional baru akan mulai dengan menguntitnya lantaran video mesra tersebut.



Farquharson terpilih sebagai pemimpin di Rugby School untuk tahun ajaran 2015-2016. Untuk mendapatkan posisi tersebut di sekolah bergengsi Inggris tidak mudah. Pasalnya, dia harus menjembatani antara siswa dan guru, yang biasanya ditunjuk para siswa karena prestasinya yang menonjol, baik di akademis maupun sosial.



Sumber orang dalam mengatakan, “Dia sangat populer.”



Rugby adalah salah satu sekolah “publik” teratas di Inggris, hanya sedikit di bawah Eton dan Harrow yang lebih terkenal bergengsi.



Untuk bersekolah di sana harus mengeluarkan biaya lebih dari US$ 42.500 (£ 32 ribu) per tahun untuk uang sekolah, dan mungkin paling terkenal karena memberi dunia permainan rugby.



Farquharson memainkan olahraga ini dan menjadi tambahan dalam video rugby yang dimainkan dalam pembukaan Piala Dunia Rugby pada 2015 dengan Pangeran Harry juga tampil di klip tersebut.



Pemuda itu juga mewakili sekolah di golf. Dia juga anggota Blue Bunsen Society, sebuah klub kimia. Malia Obama juga terlihat sedang mengembuskan asap rokok dalam video itu.



DAILY MAIL | ALIA