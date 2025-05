Vin Diesel Ternyata Penggemar Novel J.R.R Tolkien

TEMPO.CO, HOLLYWOOD—Vin Diesel ternyata penggemar novel-novel J.R.R Tolkien. Hal ini diungkapkan Elijah Wood pada sebuah wawancara. "Aku enggak menyangka kalau dia itu fantasy nerd," kata Wood, seperti dikutip Entertainment Weekly, Kamis, 15 Oktober 2015. Selain membaca Menurut Elijah, Diesel juga tumbuh besar dengan memainkan Dungeons & Dragons dan membaca novel-novel J.R.R Tolkien.

Elijah Wood berperan sebagai Frodo Baggins dalam adaptasi novel trilogi The Lord of The Rings dan The Hobbit ke layar lebar yang disutradarai oleh Peter Jackson. “Dia (Vin Diesel) bilang padaku tentang The Silmarillion. Dan.. aku tidak pernah baca novelnya, tapi dia sudah baca dan dia seperti, ‘Kamu harus bilang ke Peter Jackson kalau aku ingin jadi Melkor,” kata Elijah Wood, seperti dikutip Hollywood.com, Kamis, 15 Oktober 2015.

Hanya saja, impian Diesel mengalami ganjalan. Jackson telah mengatakan bahwa film The Hobbit : The Battle of Five Armies yang tayang 2014 lalu merupakan perjalanan terakhirnya ke Middle Earth. Jackson juga telah membantah kabar burung yang menyebut bahwa The Silmarillion, novel berkisah asal muasal Middle Earth itu akan menjadi proyek adaptasi film selanjutnya.

“The Silmarillion sangat sederhana,” kata Jackson dalam San Diego Comic-Con tahun lalu. “J.R.R. Tolkien telah menjual hak adaptasi film The Hobbit dan The Lord of the Rings pada tahun 1960-an. Saat itu The Silmarillion belum ditulis,” katanya. Tolkien baru menyelesaikan paruh pertama novel itu saat dia meninggal pada 1973. Putranya, Christopher menyelesaikan novel itu dan mempublikasikannya pada 1977. “Hak adaptasi masih berada di tangan keluarganya dan studio tidak berminat membicarakan hak adaptasi dengan siapapun. Begitulah kondisinya,” kata Jackson.

Trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit meraih pendapatan kotor melebihi US$ 2,9 miliar. Sejumlah kabar menyebutkan bahwa Jackson sempat melobi Christopher Tolkien, namun gagal. Sebab, putra J.R.R Tolkien itu merasa kecewa dengan banyaknya perubahan yang dilakukan Jackson pada The Hobbit.

