Dua Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Tangerang Masih Buron

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi masih memburu dua pelaku yang terlibat penggelapan mobil rental yang berujung penembakan terhadap pemilik jasa rental di Tangerang, Banten. Keduanya yaitu IH dan RM yang berperan sebagai perantara penjual mobil yang disewa oleh rekannya, AS.

AS kini telah ditetapkan sebagai tersangka. AS adalah pihak yang menyewa mobil kepada Ilyas Abdurrahman, pemilik jasa rental yang tewas ditembak di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan keterangan polisi, IH terlibat dalam pemalsuan KTP dan KK yang digunakan untuk meminjam mobil. Sedangkan RM punya peran sebagai pihak yang menjual mobil rental itu kepada IS, seharga Rp 23 juta. IS kemudian menjualnya lagi kepada anggota TNI AL berinisial AA seharga Rp 40 juta.

Rantai penggelapan mobil ini melibatkan empat orang. Dua di antaranya, yaitu IS dan AA kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan keterangan polisi, kejadian bermula ketika seorang warga Pandeglang berinisial AS menyewa mobil Brio orange berplat nomor B 2696 KZO dari CV Makmur Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 31 Desember 2024.

Tanpa seizin pemilik, AS selaku penyewa mengalihkan mobil sewaan itu kepada IH. Selanjutnya IH menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada RM. Mobil itu pun dijual RM kepada IS senilai Rp 23 juta. IS kemudian menjualnya lagi kepada seorang anggota TNI AL berinisial AA seharga Rp 40 juta.