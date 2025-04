Korlantas Polri Siapkan Skema Contraflow hingga One Way Saat Arus Balik Lebaran

TEMPO.CO , Jakarta - Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk arus balik Lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan seperti skema contraflow hingga one way.

Dia mengatakan jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada 3 April, maka Korlantas Polri akan memberlakukan one way lokal tahap pertama dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 Gerbang Tol Cikarang Utama. "Apabila pada tanggal 4 masih ada bangkitan yang cukup deras dari arah timur menuju Jakarta, kami akan berlakukan one way tahap dua dari KM 246 hingga KM 188," kata dia.