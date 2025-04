Adu Kuat Perang Dagang AS vs Cina: Siapa yang Akan Menyerah?

PRESIDEN AS Donald Trump , Rabu, 15 April 2025, meningkatkan serangan tarifnya hingga 245% terhadap Cina. "Bola ada di tangan Cina," kata Trump dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt. "Cina perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kita tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka."

Namun, Cina bergeming. Mereka malah menjawab, “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi, AS harus berhenti memberikan tekanan ekstrem, berhenti mengancam dan memeras, dan berbicara dengan Cina atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan," ujar juru bicara kementerian luar negeri Lin Jian, seperti dikutip Times of India.