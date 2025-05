Cina Cabut Larangan Pengiriman Boeing Usai Kesepakatan dengan AS

Bloomberg seperti dilansir Anadolu mengutip sumber yang mengetahui hal tersebut pada Selasa. Pejabat Beijing telah mulai memberi tahu maskapai domestik dan lembaga pemerintah bahwa pengiriman pesawat buatan AS dapat dilanjutkan.

Pelonggaran pembatasan terjadi setelah dua ekonomi terbesar dunia tersebut mengumumkan kesepakatan dagang, di mana AS menurunkan tarif total sebesar 145 persen atas sebagian besar barang dari Cina menjadi 30 persen dalam periode 90 hari.

Per 2 April, Cina juga menghentikan tindakan lanjutan terhadap AS dan mengurangi tarifnya 125 persen atas impor AS menjadi 10 persen.