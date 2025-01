Donald Trump Minum Teh Bersama Joe Biden sebelum Pelantikan Presiden AS

Donald John Trump akan diambil sumpah sebagai Presiden AS tepat pukul 12 siang waktu setempat. Meski demikian, masa jabat Trump sebagai Presiden AS akan tetap bermula terlepas dari apakah Trump mengucap sumpah atau tidak.

Setelahnya, ia akan menandatangani perintah eksekutif dan usulan pejabat politik pertamanya sebagai Presiden AS, serta menjalin komunikasi dengan pimpinan Kongres AS.

Agenda Trump di hari pelantikannya akan ditutup dengan tiga jamuan pesta, the Commander in Chief Ball, the Liberty Ball dan the Starlight Ball. Ia akan memberikan sambutannya pada jamuan tersebut.