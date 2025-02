Fakta-fakta Tabrakan Helikopter Black Hawk dengan Pesawat American Airlines

Tabrakan pesawat American Airlines dan helikopter Black Hawk itu menjadi kecelakaan pesawat sipil pertama di AS dalam 16 tahun terakhir. Kecelakaan udara komersial besar terakhir di AS terjadi pada Februari 2009 ketika sebuah penerbangan Continental Airlines dari Newark, New Jersey, yang dioperasikan Colgan Air menabrak sebuah rumah saat mendekati bandara di Buffalo, New York