Hadiah-hadiah Mahal yang Pernah Diterima Presiden AS sebelum Jet Mewah Trump

PEMBERITAAN media baru-baru ini berpusat pada laporan bahwa Presiden AS Donald Trump akan menerima jet jumbo Boeing 747-8 senilai $400 juta (Rp 6,6 triliun) dari keluarga kerajaan Qatar dalam kunjungannya ke negara tersebut. Hadiah mewah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai Air Force One baru untuk perjalanan kepresidenan hingga Trump meninggalkan jabatannya, dan setelah itu akan disumbangkan ke yayasan perpustakaan kepresidenan Trump, seperti dilansir Times of India.