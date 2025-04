Perang Tarif Impor AS dan Cina 2025: Bakal Lebih Berdarah-darah?

TEMPO.CO , Jakarta - Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina memuncak dalam hal perang tarif impor kedua negara. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan akan menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal Cina hingga 125 persen.

Trump mengumumkan kebijakan tarif terbarunya pada Rabu, 9 April 2025 waktu setempat, melalui unggahan di platform Truth Social. Ia menyebut bahwa tarif tersebut diberlakukan segera, menyusul tindakan balasan dari Cina yang menaikkan tarif hingga 34 persen terhadap produk AS.

Komentar itu muncul setelah Trump mengatakan akan mengenakan bea tambahan sebesar 50 persen pada impor AS dari Cina pada hari Rabu, jika Beijing tidak mencabut tarif sebesar 34 persen yang dikenakannya pada produk Amerika minggu lalu.



“Ancaman AS untuk menaikkan tarif terhadap Cina adalah kesalahan yang sangat fatal,” kata Kementerian Perdagangan Cina seperti diwartakan oleh CNBC. “Cina tidak akan pernah menerimanya. Jika AS bersikeras dengan caranya sendiri, Cina akan berjuang sampai akhir.”

Eskalasi Tarif dan Balasan Bertubi-tubi

Perang dagang ini bermula saat Trump mengumumkan tarif resiprokal sebesar 10 persen untuk hampir seluruh barang impor, termasuk tarif 34 persen untuk produk Cina, pada Rabu, 2 April 2025. Kebijakan ini juga diberlakukan kepada seluruh mitra dagang AS yang mengalami surplus perdagangan terhadap Negeri Paman Sam.