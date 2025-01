Ini 5 Poin Kebijakan Keamanan Nasional Besutan Trump

Baca: Presiden Trump Larang 7 Kata Ini di Dokumen Kesehatan

1. Keamanan Ekonomi menjadi Keamanan Nasional

Trump berfokus utama pada hubungan ekonomi AS dengan negara-negara lain dengan argumentasi keamanan ekonomi AS adalah fundamendal bagi keamanan nasional. Semboyan kampanye "America First" menjadi panduan bagi kebijakan luar negeri AS. Trump menyoroti ketimpangan perdagangan dengan negara lain dan memperingatkan agresi ekonomi dari negara seperti Cina sebagai perhatian kunci keamanan nasional. "AS tidak akan lagi mengabaikan berbagai pelanggaran, kecurangan dan agresi ekonomi," kata dokumen itu.



2. Cina dan Rusia Disebut sebagai "Kekuatan Rival"

Trump menyebut Cina dan Rusia sebagai kekuatan yang menantang Amerika, termasuk pengaruh, dan kepentingannya. Kedua negara ini disebut berupaya mengikis keamanan Amerika dan kesejahteraannya. Trump menyoroti praktek pencurian kekayaan intelektual AS oleh Cina. Trump juga menyebut perilaku Rusia sebagai kekuatan yang mendestabilisasi kepentingan AS di seluruh dunia, termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina dan Georgia. "Hari ini, aktor seperti Rusia menggunakan berbagai alat informasi dan komunikasi untuk melemahkan kekuatan demokrasi," begitu bunyi dokumen itu. Rusia menyebut operasi siber Rusia termasuk lewat sosial media berupaya mempengaruhi opini publik secara global.