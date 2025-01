Joseph Aoun Terpilih sebagai Presiden Lebanon

TEMPO.CO , Jakarta - Parlemen Lebanon memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai kepala negara pada Kamis, 9 Januari 2025. Mengisi kursi kepresidenan yang kosong dengan seorang jenderal yang mendapat dukungan AS menunjukkan berkurangnya pengaruh kelompok Hizbullah yang didukung Iran setelah perang yang menghancurkan dengan Israel, Reuters melaporkan.

Lebanon, yang ekonominya masih terguncang akibat keruntuhan keuangan yang menghancurkan pada tahun 2019, sangat membutuhkan dukungan internasional untuk membangun kembali dari perang, yang menurut perkiraan Bank Dunia menelan biaya sebesar 8,5 miliar dolar AS.

Aoun, 60 tahun, telah menjadi komandan tentara Lebanon yang didukung AS sejak 2017. Di bawah kepemimpinannya, bantuan AS terus mengalir ke tentara, bagian dari kebijakan AS yang sudah berlangsung lama yang berfokus pada dukungan terhadap lembaga-lembaga negara untuk mengekang pengaruh Hizbullah.