Kementerian Kesehatan Jerman akan Bujuk Donald Trump agar Tak Keluar dari WHO

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Kesehatan Jerman akan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mau membatalkan keputusannya, yang semula menarik Amerika Serikat dari keanggotaan di WHO . Amerika Serikat adalah negara pendonor terbesar di WHO.

“Presiden Amerika Serikat mengumumkan akan menarik diri dari keanggotaan di WHO. Ini pukulan telak terhadap krisis kesehatan dunia. Kami akan membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan keputusannya,” kata Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach.

Selain Jerman, WHO pun berharap Amerika Serikat mau berubah pikir dan mau terbuka untuk dialog. Jerman adalah negara donatur terbesar kedua di WHO, yang berkontribusi sekitar 3 persen pada pendanaan organisasi kesehatan PBB itu.

Sebelumnya pada Senin malam, 20 Januari 2025, atau beberapa jam setelah dilantik sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat, Trump mengumumkan menarik Amerika Serikat keluar dari WHO untuk kedua kalinya. Perintah eksekutif hari pertama itu, untuk memenuhi janji kampanye Trump yang menolak lembaga-lembaga global. Pakar kesehatan khawatir hal itu bisa mengisolasi Amerika Serikat dengan konsekuensi untuk respons pandemi dan penyakit serta hubungan diplomatik di seluruh dunia.

Amerika Serikat secara historis menjadi penyandang dana terbesar WHO yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. WHO, bagian dari organisasi PBB, ditugaskan mempersiapkan dan memerangi keadaan darurat kesehatan. AS telah sangat memengaruhi badan tersebut sejak didirikan setelah Perang Dunia II.