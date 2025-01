Lima Mantan Presiden Hadiri Konser Amal, Trump Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak menghadiri acara konser amal untuk penggalangan dana bagi para korban badai Harvey dengan tema, "Deep From the Heart: The One America Appeal,".

Acara yang bertempat di Gedung Texas A&M University ini dihadiri lima mantan presiden AS antara lain Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, dan Jimmy Carter, pada Sabtu 21 Oktober 2017.

Namun, sebagai bentuk simpatinya Trump mengirimkan sebuah video yang ditayangkan selama acara.

"Usaha yang luar biasa ini mengingatkan kita bahwa kita benar-benar satu bangsa di bawah Tuhan. Semuanya disatukan oleh nilai-nilai dan pengabdian kita satu sama lain," kata Trump dalam videonya.

Lima mantan Presiden AS, Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama menghadiri konser amal di Texas A&M University, 21 Oktober 2017. Mereka tampak kompak menghadiri konser amal untuk menggalang dana demi membantu korban badai. REUTERS/Richard Carson

Trump juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada kelima mantan Presiden yang kompak hadir dalam acara konser amal itu.

"Kepada Presiden Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama, Melania dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan luar biasa Anda," kata Trump.

Dilansir CNN, Trump merasa sangat terhormat telah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana. Namun karena berhalangan Trump hanya mengungkapkan pesannya melalui video pendek yang telah dikirimkan.

"Dia merasa terhormat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pemulihan," kata pejabat Gedung Putih itu kepada CNN.

Selain mantan presiden yang hadir, konser tersebut juga diisi oleh penampilan musik dari musisi AS, seperti Lady Gaga, Sam More, Lyle Rovelt, Yolanda Adams dan beberapa artis lainnya.

Pada Ahad sore tercatat telah terkumpul donasi sebesar $ 33 juta atau sekitar Rp440 miliar, yang berasal dari sumbangan 80.000 donatur.

Dana yang terkumpul akan didistribusikan melalui berbagai organisasi di Texas, Florida, Puerto Riko dan Kepulauan Virgin AS. Donald Trump sempat mengunjungi korban badai Harvey di Texas.

MUHAMMAD IRFAN AL AMIN