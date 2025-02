LSM di Amerika Serikat Minta Joe Biden Diselidiki atas Dugaan Kaki Tangan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Democracy for the Arab World Now (DAWN) sebuah LSM yang berkantor pusat di Amerika Serikat, mendesak Mahkamah Internasional (ICC) agar menginvestigasi Joe Biden mantan presiden Amerika Serikat. DAWN juga meminta dua pucuk pimpinan di Pemerintah Amerika Serikat ikut diselidiki karena diduga telah bersikap seperti aksesorisnya Israel dalam kejahatan perang di Gaza.