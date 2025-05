Rupa-rupa Pelantikan Paus Leo XIV

Dikutip dari laman The Economic Times, diperkirakan puluhan ribu umat akan memadati Lapangan Santo Petrus dan Via della Conciliazione. Sejumlah pemimpin dunia telah memastikan kehadiran. Pihak Istana Buckingham mengumumkan bahwa Pangeran Edward akan hadir mewakili Raja Charles III. Kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga sedang dibahas termasuk kemungkinan pertemuan bilateral. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari kubu mantan Presiden AS Donald Trump terkait kehadirannya di pelantikan Paus asal negaranya sendiri.