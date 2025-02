Mengupas Sanksi Trump terhadap ICC

Perintah tersebut menambahkan bahwa penyelidikan ICC menempatkan personel dan anggota angkatan bersenjata AS dalam risiko "pelecehan, pelecehan, dan kemungkinan penangkapan". Hal ini pada gilirannya dapat mengancam kedaulatan dan keamanan nasional AS dan Israel, katanya.

Perintah tersebut mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika (ASPA) tahun 2002, yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden George W Bush, yang membatasi kerja sama AS dengan ICC dan bahkan memberikan wewenang penggunaan kekuatan untuk membebaskan personel AS yang ditahan, yang membuatnya dijuluki sebagai "Undang-Undang Invasi Den Haag".

Human Rights Watch mengatakan bahwa sanksi AS memiliki "efek mengerikan" terhadap bank dan perusahaan di luar AS yang dapat diblokir dari sistem perbankan AS jika mereka tidak mendukung sanksi tersebut. Selain itu, orang-orang AS dapat menghadapi denda dan hukuman penjara jika tidak mendukung sanksi tersebut.