Mengapa AS Melunak dan Melakukan Gencatan Senjata dengan Houthi?

Gencatan senjata yang rapuh ini terjadi setelah kehadiran militer AS yang semakin intensif di wilayah Timur Tengah dan beberapa bulan yang ditandai dengan seringnya konfrontasi rudal dan pesawat tak berawak yang secara signifikan menghabiskan persediaan militer AS yang berharga.

New York Times mengutip para pejabat AS melaporkan keputusan tak terduga Trump untuk mendeklarasikan gencatan senjata intens disebabkan oleh kurangnya kemajuan kampanye militer dan prospek yang tidak jelas untuk meraih kemenangan.

Meskipun ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara AS, Houthi secara strategis telah memindahkan aset-aset utama ke bunker-bunker bawah tanah, yang secara signifikan menumpulkan dampak serangan tersebut. Bahkan ketika Trump mengumumkan gencatan senjata, Houthi terus menembaki kapal-kapal Angkatan Laut AS.

Para pejabat AS menyoroti bahwa Houthi telah menembak jatuh tujuh pesawat tak berawak MQ-9 , masing-masing senilai US$30 juta (sekitar Rp493 miliar), dan hampir mengenai beberapa F-16 dan sebuah pesawat tempur siluman F-35, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya korban AS.

Pada 28 April, kapal induk USS Truman harus melakukan manuver tajam untuk menghindari tembakan Houthi, yang mengakibatkan sebuah jet tempur jatuh ke laut. Pada minggu berikutnya, sebuah rudal Houthi menghantam Bandara Ben Gurion Israel, dan sebuah jet tempur lainnya hilang di lautan dari kapal induk tersebut.

Fakta-fakta seputar Serangan AS

Berikut fakta-fakta seputar serangan AS seperti yang dirangkum Axios:

Sejak pertengahan Maret, ketika Operasi Rough Rider dimulai, lebih dari 1.000 target telah diserang, menurut laporan Pentagon.

Komando Pusat mengklaim telah menewaskan ratusan petempur Houthi, termasuk sejumlah pemimpin dan spesialis pesawat tak berawak. Sumber-sumber independen seperti Al Jazeera memperkirakan setidaknya 250 korban tewas.

Tahap awal operasi ini menghabiskan biaya mendekati US$1 miliar (sekitar Rp16.5 triliun), seperti yang dilaporkan oleh CNN.

Houthi berhasil menembak jatuh beberapa drone MQ-9 Reaper, yang masing-masing bernilai US$30 juta.

Terlepas dari besarnya skala kampanye ini, hanya ada satu pengarahan publik Pentagon yang telah diadakan, yang berlangsung lebih dari sebulan yang lalu.

Proposal Oman

Dilansir Times of Israel, Panggilan video pada akhir April antara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan para pejabat Saudi dan Emirat gagal menghasilkan konsensus tentang masa depan kampanye. Selama diskusi, Steve Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah, menyampaikan proposal Oman yang menyarankan agar AS menghentikan pengeboman sebagai imbalan atas penghentian serangan terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah oleh Houthi.