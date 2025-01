Menlu Cina-AS Bicara via Telepon untuk Pertama Kali, Ini yang Dibahas

Pada hari yang sama, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump juga berkomunikasi melalui telepon dan menyatakan hubungan China-AS dimulai dari titik awal yang baru.

"Cina dan AS juga perlu memperluas kerja sama sesuai dengan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan hubungan Cina-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan, serta menemukan cara yang tepat bagi hina dan AS untuk hidup berdampingan di era baru," kata Wang Yi.

"Mengenai Taiwan, telah menjadi bagian dari wilayah Cina sejak zaman dahulu, dan kami tidak akan pernah membiarkan Taiwan dipisahkan dari Cina. AS telah membuat komitmen serius untuk mematuhi kebijakan 'Satu Cina' dalam tiga komunike bersama dan tidak boleh mengingkarinya," ujar Wang Wi.

Dalam keterangan tertulis tersebut, Menlu Marco Rubio mengatakan AS dan Cina adalah dua negara besar.

AS, menurut Rubio, berharap untuk berkomunikasi secara terbuka dengan Cina, menyelesaikan perbedaan, mengelola hubungan bilateral dengan cara yang matang dan bijaksana, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan global dan menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia.

"AS tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan' dan berharap agar masalah Taiwan dapat diselesaikan secara damai dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak di Selat Taiwan," kata Rubio.

"Saya berharap Anda akan bertindak sesuai dengan hal tersebut dan memainkan peran yang konstruktif untuk masa depan rakyat Cina dan AS serta untuk perdamaian dan stabilitas dunia," ungkap Wang Yi.

Sementara dari laman Kementerian Luar Negeri AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan pembicaraan Menlu Rubio dan Menlu Wang Yi terkait hubungan AS-Cina yang memajukan kepentingan AS dan mengutamakan rakyat Amerika.