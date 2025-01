Pelaku Teror Truk di Amerika Serikat Asal Uzbekistan

TEMPO.CO , Jakarta - Pelaku serangan teror truk di New York, Amerika Serikat , Sayfullo Habibullaevic Saipovm diduga berasal dari Uzbekistan.

Menurut laporan The Washington Post mengutip keterangan Departemen Kepolisian New York, pria 29 tahun itu berimigrasi dari negara bekas pecahan Uni Soviet tinggal enam tahun lalu di Tampa, Florida.

"Insiden truk ini kemungkinan besar memiliki motif teror, namun detailnya akan disampaikan nanti," kata polisi. Petugas berkumpul di lokasi aksi teror di sebuah jalanan West Street di Manhattan, New York, A.S., 31 Oktober 2017. Aksi teror tersebut dilakukan oleh seorang pria yang mengendarai mobil pikap dan menabrakan ke sejumlah pejalan kaki dan pengendara di jalanan. REUTERS

Sedikitnya delapan orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah seorang pengemudi truk menabrakkan kendaraannya ke para pengendara sepeda dan pejalan kaki di New York City sebelum dia ditembak mati oleh polisi.