Penembak Gereja Texas Pernah Dirawat di RSJ

Ini terjadi setahun sebelum dia mulai membeli sejumlah senjata yang dibawanya pada saat melakukan penembakan massal terhadap jemaat First Baptist Church di Sutherland Springs, pada Ahad, 5 Nopember 2017. "Ini berdasarkan laporan polisi pada 2012," tulis NBC News, 7 Nopember 2017, waktu setempat.

Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga dilokasi terjadinya penembakan di First Baptist Church di Sutherland Springs, Texas, 5 November 2017. pelaku berpakaian serba hitam dan membawa senjata taktis saat melepas tembakan di First Baptist Church. (Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP)