Penghapusan USAID Sisakan Dana US$8,2 Miliar Tak Terpakai tanpa Pengawasan

TEMPO.CO , Jakarta - Langkah pemerintahan Trump untuk menghapus Badan Pembangunan Internasional AS ( USAID ) telah melumpuhkan kemampuan badan tersebut untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap bantuan yang tidak terpakai senilai $8,2 miliar, sebuah pengawas pemerintah independen mengatakan pada hari Senin, Reuters melaporkan.

Sebuah laporan dari Kantor Inspektur Jenderal USAID juga mengatakan bahwa keringanan-keringanan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS terhambat oleh pemangkasan jumlah pegawai dan ketidakpastian mengenai jenis bantuan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Departemen Luar Negeri AS diketahui membuat "bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa" dikecualikan dari pembekuan bantuan luar negeri AS oleh Presiden Donald Trump.