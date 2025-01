Putin Sebut Strategi Keamanan Trump Agresif

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan strategi Trump itu sebagai agresif. Dia menuding AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyiapkan kekuatan militer besar di perbatasan Rusia.

"AS baru saja membuka strategi pertahanannya. Jika dilihat dari bahasa diplomatik, strategi itu jelas menyerang. Dan jika kita lihat dari bahasa militer, itu jelas agresif," kata Putin seperti diberitakan kantor berita TASS dan dikutip USA Today, Jumat, 22 Desember 2017. "Kami harus memasukkan pertimbangan soal ini ke dalam kerja praktis kami sehari-hari."

Trump mengumumkan strategi keamanan nasional pada awal pekan ini dengan memilih dua negara sebagai rival utama, yaitu Cina dan Rusia, yang dinilai mencoba menantang kekuatan , pengaruh dan kepentingan AS. Kedua negara ini dituding mencoba melemahkan keamanan dan kesejahteraan AS. Trump menyampaikan strategi ini lewat pidato, yang menurut sebagian media AS, bergaya ala kampanye.