Trump Akhirnya Sepakat dengan Cina Saling Kurangi Tarif Impor

TEMPO.CO , Jakarta - Setelah berseteru cukup lama dalam memenangkan industri perdagangan global, Amerika Serikat (AS) dan Cina mengambil jalan tengah. Melalui negosiasi, kelanjutan saling balas tarif impor antara dua negara penguasa perdagangan global ini akhirnya berhenti. Trump tampaknya mengambil jalan kompromi.

Pada 12 Mei 2025, melalui laman resmi White House, Donald Trump awalnya melakukan kesepakatan dengan Inggris. Hasil dari kesepakatan ini juga mereka lanjutkan untuk membuka awalan kesepakatan AS dengan Cina yang diwakili oleh He Lifeng, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara. Di lain sisi, AS diwakili oleh Scott Bessent, Menteri Keuangan dan Jamieson Greer, Perwakilan Dagang Amerika Serikat.