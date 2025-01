Wakil Ketua Umum MUI Kritik Rencana Donald Trump soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat bicara ihwal rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia. Dia menyebut ada hal kurang baik di balik ide kemanusiaan Trump itu.

Anwar menduga Trump ingin melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lain di Palestina. Sebab, berkurangnya penduduk Gaza membuat kelompok-kelompok perlawanan di Gaza kesulitan merekrut anggota. Dengan demikian, AS dan Israel bisa mengendalikan kelompok perlawanan yang ada di Palestina. Selain itu, Anwar menilai AS dan Israel juga tidak akan mengembalikan warga Gaza ke Palestina usai direlokasi. Dia menilai keberadaan warga Gaza menjadi ancaman bagi AS dan Israel.