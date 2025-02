Waswas Listrik Batang Toru

Suram di Pengadilan Medan Undangan itu tiba hanya dua jam sebelum waktu pertemuan. Senior Executive for External Relations PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Firman Taufick mengundang media makan siang di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, 28 Februari 2019. Topiknya diskusi dengan pemimpin media soal Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru di Sumatera Utara.



Ada enam media yang memenuhi undangan makan di Pasola Restaurant di lantai 6 itu. Firman didampingi penasihat senior lingkungan PT NSHE, Agus Djoko Ismanto, dan Wimar Witoelar, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, yang kini memimpin perusahaan humas Intermatrix. PT NSHE mendaulatnya sebagai juru bicara perusahaan.



Firman dan Agus Djoko bergantian menjelaskan pentingnya pembangkit listrik yang dimulai pada 2015 itu. “Kami sudah mengikuti semua ketentuan yang ada,” kata Firman. Sedangkan Wimar hanya menimpali pembicaraan keduanya sesekali.



Dua jam sebelumnya, lima kilometer dari Ritz-Carlton, para aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggelar jumpa pers. Mereka turut memperingati “Hari Aksi Internasional” yang digelar serentak di 28 negara. Tema aksi hari itu: menuntut Bank of China merevisi permodalan pembangunan pembangkit listrik Batang Toru. Para aktivis seluruh dunia meminta pemerintah Cina membuat mitigasi yang lebih ramah lingkungan dalam Road and Belt Initiative.



Road and Belt Initiative adalah proyek prestisius Cina yang akan menghubungkan negara itu ke negara-negara terjauh di seluruh dunia. Di utara, mereka akan membangun jalur kereta hingga London, melewati Rusia dan Kazakstan, sepanjang 12 ribu kilometer. Batang Toru masuk inisiatif itu untuk proyek lingkar selatan. Bank of China menyiapkan Rp 21 triliun.



Walhi menilai proyek Batang Toru cacat secara prosedur dan mitigasi lingkungan. Mereka menggugat analisis mengenai dampak lingkungan dan prosedur perizinan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Waktu itu sidang sudah memasuki babak final dan hakim akan memutuskannya empat hari kemudian.



Salah satu yang disoroti Walhi adalah sesar gempa di sekitar dam yang tengah dibangun di dekat hutan lindung Batang Toru. Dam setinggi 72,5 meter itu akan menampung air sungai Batang Toru sebanyak 3 juta meter kubik. “Jika gempa dan ambrol, masyarakat di bawahnya akan kena,” ujar Ronald Siahaan, Manajer Hukum dan Litigasi Walhi.



Sebelum gempa, pembukaan lahan untuk mendirikan dam itu saja sudah mengganggu hidup orang di sekitar sungai. Pohon yang ditebang terbawa arus lalu merusak ladang-ladang pertanian penduduk. Klaim Walhi soal gempa dikuatkan pakar geofisika dari Institut Teknologi Bandung, Tengku Abdullah Sanny. “Itu zona merah,” katanya.



Hakim tak menggubris kesaksian orang Batang Toru soal bencana pembukaan lahan hingga nasihat ahli geofisika. Dalam putusan pada 4 Maret 2019 itu, hakim menolak semua gugatan Walhi. Alih-alih menimbang pertimbangan Sanny, hakim melihat dari sisi sebaliknya.



Menurut hakim, tak ada aturan dan saksi ahli yang melarang mendirikan bangunan di titik lokasi dam yang disebut Sanny sebagai zona merah gempa. Karena tak ada yang melarang, hakim menilai pembangunan pembangkit di sekitar sesar tak menjadi masalah, kecuali langsung di atas patahannya.



Dengan arah pikiran seperti itu, hakim juga menolak kesaksian warga Batang Toru yang tak mendapat sosialisasi proyek beserta dampaknya yang mungkin. Menurut hakim, seharusnya yang dihadirkan menjadi saksi adalah orang Mancanar, wilayah yang menjadi lokasi pembangkit. “Padahal, jika banjir atau gempa, penduduk yang di bawahnya yang kena dampaknya,” ujar Ronald.



Begitu juga keberadaan orang utan, hewan langka endemis Batang Toru. Kesaksian Serge A. Wich, ahli konservasi orang utan dari Belanda yang meneliti hewan itu selama 20 tahun lebih, tak membuat hakim menilai pentingnya hewan yang tersisa di hutan tersebut.



Hanya karena Wich tak bisa menyebutkan dengan pasti jumlah orang utan--ia hanya menyebut jumlahnya menurun akibat proyek pembangkit--hakim menolak kesaksiannya. “Ini putusan yang aneh, janggal, suram,” kata Ronald. Walhi telah resmi mendaftarkan gugatan banding untuk menguji pertimbangan-pertimbangan hakim PTUN itu.



Adapun Firman Taufick mengapresiasi putusan tersebut. “Kami mengajak semua elemen mendukung pembangunan dan membuat program konkret menjaga ekosistem Batang Toru, termasuk orang utan,” ujarnya dalam pers rilis.