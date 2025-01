Pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu memiliki luas di atas 25 hektare sehingga wajib mendapat rekomendasi Menteri Kelautan. Namun hingga kini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan. Bahkan Menteri lebih menunjukkan sikap menolak reklamasi itu. Hasil studi Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kementerian Perikanan dan Kelautan menjelaskan bahwa hilangnya 1 hektare perairan menyebabkan kerugian ekonomi Rp 26,8 juta lebih per tahun, budi daya kerang hijau Rp 85,5 juta lebih, luasan tambak per hektare Rp 27,9 juta lebih per tahun, dan biaya perbaikan ekosistem bakau mencapai Rp 28 miliar per bulan selama 10 tahun.