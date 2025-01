Atmakusumah, Sang Guru Besar Jurnalisme Indonesia

Jurnalistik ditekuninya sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Atmakusumah kala itu menjabat pimpinan redaksi majalah Siswa dan aktif menulis di majalah anak, Kunang-kunang. Namun, ketika menjadi jurnalis harian Indonesia Raya, ia banyak belajar dan bersolidaritas dari Mochtar Lubis—sosok utama di harian itu yang oleh David T. Hill disebut sebagai "the most courageous and outspoken maverick" (pembangkang paling berani dan lantang) pada masa sejarah jurnalisme pasca-kemerdekaan. Indonesia Raya terbit perdana pada 29 Desember 1949, dengan dipimpin Mochtar.

Atmakusumah adalah sosok yang demokratis, berprinsip, pekerja keras, dan tidak sekalipun meremehkan pekerjaan yang diamanahkan sebagai jurnalis, termasuk dedikasinya sebagai pengajar jurnalistik. Bersama Mochtar Lubis, Atmakusumah telah mengajarkan makna berani, kritis, dan independen dalam dunia jurnalistik. Hal ini bukan semata-mata soal kiprah mereka di Indonesia Raya, lebih jauh lagi, ajaran dan pemikiran mereka menjadi warisan istimewa bagi perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Penulis Chris Wibisana menyebut kisah Atmakusumah sebagai jurnalis ibarat "the last of the mohicans".