Mala Radikal

Dengan sikap seperti itu, fragmen pengalaman penindasan konkret dari yang lain menjadi tidak penting, dianggap kecil, remeh, dan diabaikan. Akibatnya, betapapun kenyataan telah menyodorkan realitas brutal kekuasaan, mereka enggan mengambil sikap etis. Baru setelah rezim itu tak lagi menjadi bagian dari dirinya, ia memiliki “keleluasaan” untuk menarik jarak dan mengambil sikap.



Emansipasi zaman kini tidak bisa lagi disandarkan pada prinsip totalitas-universal abstrak. Emansipasi hendaknya juga bertumpu pada bagaimana menciptakan bentuk-bentuk subyektivitas baru melalui penolakan terhadap pelbagai pengendalian dan pemaksaan identitas. Menurut Michel Foucault, ide emansipasi universal cenderung mengabaikan pluralitas pengalaman, perjuangan, dan perlawanan. Katanya, “Freedom is the practice of critique-of refusing what we are and we are told we must be.”