Gas Bumi untuk Siapa

Seandainya ketika itu pemerintah membangun kompleks industri petrokimia dan industri turunannya di Arun dan Bontang, Indonesia tidak perlu mengimpor produk-produk petrokimia dan turunannya. Negara juga bisa menghemat devisa lebih dari US$ 10 miliar per tahun.

Kegiatan industri petrokimia akan mampu menampung tenaga kerja 15-20 kali lebih banyak daripada kilang LNG. Sebagai ilustrasi, kilang LNG menyerap tenaga kerja 0,1 job/mmscf (juta standar kaki kubik gas). Sedangkan industri petrokimia, seperti pabrik amonia, mampu menampung 2,1 jobs/mmscf; urea 2,2 jobs/mmscf; dan methanol 1,5 jobs/mmscf. Artinya, kegiatan pengolahan 1.000 mmscf per hari gas menjadi LNG hanya menampung 100 pekerja. Sedangkan industri petrokimia membuka lapangan kerja langsung lebih dari 2.100 orang. Angka itu belum termasuk peluang kerja pada industri turunan dan industri lain yang berkembang sebagai dampak pembangunan industri petrokimia.