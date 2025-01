Korelasi Korupsi dan Gaya Hidup Pejabat Publik

Gaji pegawai negeri di Indonesia sebesar Rp 1,5-5,9 juta per bulan, bergantung pada golongan dan masa kerja. Ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dan gaya hidup mewah memunculkan pertanyaan tentang sumber kekayaan seorang pejabat.

Perubahan gaya hidup mendadak sering kali menjadi indikator adanya praktik korupsi. Rose-Ackerman dalam bukunya, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, menyoroti bahwa pejabat yang memiliki akses ke sumber daya publik sering memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri.



Gaya hidup mewah menjadi salah satu indikator seorang pejabat mungkin menggunakan sumber daya yang tidak sah untuk memenuhi pola konsumsinya. Laporan “OECD Public Integrity Handbook” juga menyoroti bahwa gaya hidup mewah dapat menjadi indikator potensi korupsi, terutama jika pengeluaran seorang pejabat jauh melebihi pendapatan resminya.

Pelaporan harta kekayaan pejabat melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seharusnya menjadi langkah awal transparansi Kabinet Merah Putih. Namun data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan di Kabinet Merah Putih. Dari 124 pejabat kabinet, 52 belum melaporkan LHKPN. Rinciannya, dari 52 menteri dan kepala lembaga, 36 telah melaporkan harta mereka, sementara 16 lainnya belum.



Di tingkat wakil menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, hanya 30 dari 57 yang melapor, dan 27 lainnya belum. Sedangkan dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus, baru enam yang patuh, sementara sembilan lainnya belum. Rendahnya angka kepatuhan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen para pejabat terhadap transparansi dan integritas publik. Pelaporan LHKPN bukan sekadar formalitas, tapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dalam menekan praktik korupsi.