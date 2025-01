Korban Utama Pembangunan Tak Berkelanjutan: Perempuan

Penjarahan, eksploitasi seksual, serta bentuk kekerasan berbasis gender lain merupakan dampak-dampak yang tidak masuk kalkulasi pemerintah dan justru dinormalisasi. Bencana akibat penindasan terhadap alam oleh manusia menghasilkan kerentanan baru dari kondisi yang sudah timpang.

Mengubah Paradigma

Pembangunan harus berangkat dari imajinasi tentang masa depan yang berkelanjutan. Namun keberlanjutan itu hanya dapat dicapai dengan pemenuhan hak-hak dasar, serta memastikan eksploitasi tidak dilakukan secara berlebihan dan tak ada seorang pun yang “ditinggalkan” atau no one left behind.