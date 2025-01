Dialog dengan Publik: Kunci Sukses Media Massa di 2025

Rasmus Kleis Nielsen, guru besar komunikasi di Universitas Copenhagen, dan berkali-kali memimpin proyek Digital News Report yang diproduksi Reuters Institute, memprediksi, pada 2025, perusahaan media massa tidak menerima pendapatan yang signifikan dari perjanjian dengan perusahaan berbasis teknologi atas konten yang dihasilkannya. Ketimbang menunggu hasil pendapatan yang tidak signifikan itu, ia menyarankan para penerbit berfokus bukan pada produksi konten untuk melatih teknologi yang ada, melainkan pada publik yang akan mengkonsumsi konten media tersebut.

Salah satu ilustrasi yang digunakan Nielsen di sini adalah kasus konglomerat penerbit, Dotdash Meredith, yang menerima uang US$ 16 juta per tahun dari platform kecerdasan buatan OpenAI untuk konten yang dihasilkan medianya. Sementara itu, Meredith, pada 2024, mencatatkan penghasilan total US$ 1,5 miliar. Dari jumlah itu, hanya sepertiga atau hanya 1 persen yang diperoleh perusahaan penerbitannya.