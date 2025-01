Gastrodiplomacy Sebagai Strategi Ekonomi

Gastrodiplomacy merupakan sebuah bentuk diplomasi masakan (culinary diplomacy) yang bersifat government to public. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Paul Rockower (2011). Gastrodiplomacy bukan hanya soal upaya memperkenalkan masakan suatu negara kepada publik di negara lain (national branding), tapi juga dengan dasar tujuan penguasaan pasar global.

Amerika Serikat sejak dulu melakukan ekspansi ekonomi secara agresif melalui jaringan waralaba restoran cepat saji di seluruh dunia. Adapun Jepang, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam berekspansi melalui jaringan diaspora (non-state actor) di seluruh dunia. Penguasaan rantai pasok dan rantai nilai yang dilakukan mengendalikan harga produk, pasar, hingga selera global (Notohamijoyo: 2015). Korea Selatan bahkan melakukan strategi gastrodiplomacy secara masif dan kreatif. Pencanangan “Korea Kitchen to The World” dan “Kimchi Diplomacy” pada 2002 dijalankan menggunakan strategi terintegrasi dengan jasa hiburan seperti musik (K-Pop), sinema (K-Drama), dan video game. Negeri Ginseng tersebut berhasil menciptakan fenomena global konsumsi produk Korea, termasuk masakan, yang sering disebut Hallyu atau Korean Wave.

Namun yang jadi persoalan kemudian adalah soal standardisasi rasa. Masakan Indonesia sangat kaya cita rasa, sehingga sulit dibuat standarnya. Coba kita lihat produk kuliner soto. Upaya mempopulerkan sajian yang satu ini ke pasar internasional bukan pekerjaan mudah. Hidangan soto di setiap daerah sangat beragam, seperti soto Kudus, soto Lamongan, sroto Banyumas, coto Makassar, soto Banjar, dan soto Betawi. Promosi soto memerlukan pendekatan geografis dan story telling yang kuat sehingga menjadi daya tarik wisata masakan di masing-masing daerah.

Mempopulerkan Masakan Lokal

Upaya mempopulerkan masakan lokal juga harus diikuti dengan ikhtiar membentuk selera konsumen. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan proses edukasi dan diferensiasi yang intensif serta berkesinambungan. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memperkuat proses edukasi, diferensiasi, dan pemanfaatan media baru, termasuk media sosial.



Kisah sukses pemerintah Singapura mempromosikan masakan lokal kaki lima yang dijual di area terpusat (hawker center) patut dicontoh. Rangkaian promosi dilakukan berbarengan dengan penayangan film Crazy Rich Asian (2018) dan kedatangan koki internasional yang populer, seperti Anthony Bourdain serta Gordon Ramsay, membantu mempopulerkan street food Singapura.



Hasil kerja keras dan gotong royong lintas pemangku kepentingan tersebut membuahkan hasil dengan diterimanya street food Singapura masuk UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity pada 2020.